В Сургуте мошенница обманывала онкобольных

Жительница Сургута обманывала доверчивых знакомых, выдавая себя за врача-онколога. Мошенница находила людей, больных раком, брала аванс за лечение и пропадала.

«Обвиняемая искала няню по объявлению и встречалась с кандидатками. Одна из них во время собеседования случайно проговорилась, что ее родственница серьезно больна. Мошенница тут же сообщила, что работает онкологом и за небольшие деньги может обследовать пациента. Не имея медицинского образования, обвиняемая провела в домашних условиях осмотр жительницы Сургута. После этого под предлогом оказания медуслуг (обследование и лечение), похитила у потерпевшей 20 тыс. рублей. Таким же образом обвиняемая похитила 15 тыс. рублей у подруги потерпевшей, которая тоже страдала онкологическим заболеванием», – рассказали в прокуратуре ХМАО.

В отношении лжеврача возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). В ближайшее время его начнут рассматривать в суде.

Сургут, служба информации

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