В Югре нашли тело мужчины, пропавшего на реке вместе с депутатом

В Югры найдено тело одного из пропавших жителей села Саранпауль. Владелец ООО «Сосьва», депутат Березовской районной думы Николай Полуянов и его 26-летний знакомый Сергей Сидоров выехали 22 сентября на моторной лодке «Казанка – 5М3» из поселка Саранпауль в поселок Игрим, но до места назначения не добрались.

«В воскресенье, 30 сентября, тело Сергея Сидорова обнаружено спасателями недалеко от поселка Сосьва Березовского района. При визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не выявлено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время будет проведена процедура опознания родственниками», – сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Как сообщили «Новому Дню» в «Центроспас-Югории», поиски Николая Полуянова продолжаются. Спасателям помогают добровольцы. За минувшие выходные обследовано пять километров береговой линии, девять квадратных километров водной акватории. В поиске использовано специальное поисковое оборудование, эхолоты.

Николай Полуянов

Саранпауль, служба информации

Саранпауль. Другие новости 01.10.18

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