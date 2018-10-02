Власти ХМАО передумали продавать ресторан на Невском проспекте

Власти ХМАО передумали продавать в 2018 году часть особняка на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Во вторник, 2 октября, на заседании правительства округа чиновники исключили его из плана приватизации на текущий год. Речь идёт о помещениях в здании по адресу Невский проспект, дом 176, литера А. Они были включены в план в начале 2018 года, потом состоялась попытка их продажи и вот теперь их снова исключают.

Речь идёт об офисных помещениях, а также помещении армянского ресторана «Амроц» на Невском проспекте, 176А. Общая площадь объектов – 3,5 тыс. кв.м. Начальная цена – 195 млн рублей. Это бывшее имущество «Фонда поколений Югры».

Издание «Деловой Петербург» сообщало, что здание могли снять с торгов по просьбе губернатора Петербурга. «Еще 5 лет назад епархия обращалась в городское правительство с просьбой передать ей все здание на Невском проспекте, 176, на том основании, что до 1917 года оно было частью Исидоровского епархиального женского училища. Сейчас, видимо, этот вопрос возник снова. Хотя с 1998 года спорная часть здания находится в собственности Фонда поколений Югры. И решение о передаче имущества было согласовано с администрацией Центрального района Петербурга», – рассказывал изданию источник в июне 2018 года.

Однако глава департамента по управлению госимуществом ХМАО Анатолий Уткин отрицал такую возможность и сообщал, что власти округа намерены получить деньги за этот объект.

Агентству «Новый День» пока не удалось получить комментарии правительства ХМАО относительно планов по приватизации здания.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 02.10.18

Югорского чиновника приговорили за взятку к штрафу в 40 млн рублей. / Дороги Тюмени и Югры назвали лучшими в России. / В Югре возбуждено дело из-за видео с изнасилованием юноши. Пострадавший найден. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»