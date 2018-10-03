В Югре обнаружен огромный амбар с фекалиями

В Югре нашли огромный амбар с фекалиями. Помещение размерами 78 тыс. кубических метров было доверху заполнено куриным пометом. Складировали его туда сотрудники птицефабрики «Белоярочка» (ООО «Обь-регион»). Предприятие находится в поселке Белый Яр и использует земельный участок для хранения отходов.

Специалистами ФГБУ ЦЛАТИ отобраны пробы отхода, по результатам количественного химического анализа проб почвы на загрязненном участке выявлено превышение содержания подвижных форм железа в 2,1 раза. В ведомстве добавили, что амбар не внесен в госреестр объектов размещения отходов, на предприятии не разработан порядок проведения мониторинга и состояния и загрязнения окружающей среды. В итоге Росприроднадзор добился через суд приостановления деятельности на объекте хранения отходов на 60 суток.

«Сама птицефабрика работает, но ее деятельность по размещению отходов на этом объекте приостановлена. Куриный помет размещен незаконно, кроме этого мы привлекли их еще по ряду статей. И если постановления по привлечению к ответственности устоятся в судах, мы дополнительно посчитаем ущерб, – рассказал «Новому Дню» и.о. главы Росприроднадзора по ХМАО Вадим Скворцов. – Теперь птицефабрика должна либо оформить амбар в соответствии с законом и начать мониторинг, либо ликвидировать хранилище и рекультивировать землю. Если никаких мер предпринято не будет, приостановку деятельности могут продлить до 90 дней».

Сургут, служба информации

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