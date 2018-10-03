Из Югры депортировали 1,5 тысяч нелегальных мигрантов

Почти 1,5 тыс. мигрантов выдворили с территории Югры за девять месяцев 2018 года. Среди иностранцев, которые были отправлены за пределы Российской Федерации, преобладают граждане Таджикистана, их – 694 человека и Узбекистана – 333 человека. Кроме того судебные приставы выдворили 169 граждан Кыргызстана, 134 – Азербайджана и 80 – Украины.

«Как правило, мигранты въезжают в Россию, пользуясь безвизовым режимом, сроком на 90 суток, однако по их истечении, не торопятся добровольно покидать территорию нашей страны. Такое нарушение наказывается штрафом в размере от 2 до 5 тыс. рублей с административным выдворением за пределы РФ», – говорят в УФССП по ХМАО. Там добавляют, что в настоящее время еще 226 иностранных граждан, незаконно находившихся на территории Югры, ожидают депортации.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 03.10.18

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