В Югре на полках магазина «Магнит» ползают черви (ВИДЕО)

Жители Югорска обнаружили червей на полках с детским питанием в магазине «Магнит». Шокированный покупатель, посетивший торговую точку на ул. Газовиков, снял видео и прислал его одному из депутатов городской думы.

«Со слов очевидца, вчера при совершении покупок в «Магните» он увидел, что на стеллаже с детским питанием грязь, в которой ползают личинки и непосредственно сами червяки. Возможная причина – просрочка или антисанитария», – рассказал «Новому Дню» депутат гордумы Югорска Антон Пантин. – Я обязательно напишу заявление в Роспотребнадзор. Этот магазин расположен непосредственно на моем избирательном округе». Депутат также считает, что внеплановую проверку обязаны провести и чиновники администрации города.

Югорск, служба новостей

Югорск. Другие новости 03.10.18

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