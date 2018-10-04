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Четверг, 4 октября 2018, 08:42 мск

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В Югре на полках магазина «Магнит» ползают черви (ВИДЕО)

Фото – Pixabay

Жители Югорска обнаружили червей на полках с детским питанием в магазине «Магнит». Шокированный покупатель, посетивший торговую точку на ул. Газовиков, снял видео и прислал его одному из депутатов городской думы.

черви в магазине

«Со слов очевидца, вчера при совершении покупок в «Магните» он увидел, что на стеллаже с детским питанием грязь, в которой ползают личинки и непосредственно сами червяки. Возможная причина – просрочка или антисанитария», – рассказал «Новому Дню» депутат гордумы Югорска Антон Пантин. – Я обязательно напишу заявление в Роспотребнадзор. Этот магазин расположен непосредственно на моем избирательном округе». Депутат также считает, что внеплановую проверку обязаны провести и чиновники администрации города.

Югорск, служба новостей

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