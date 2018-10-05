В Сургуте могут закрыть десять торговых центров

Десять торговых центров Сургута представляют угрозу для жизни горожан. Речь идет о магазинах «Никольский», «Югорский», «Магас», «Ореон», «Альфа», «Галерея интерьера», «Сибирь» и т.д. Они не устранили нарушения пожарной безопасности, выявленные в ходе прокурорской проверки, и могут быть закрыты по решению суда.

Напомним, надзорное ведомство совместно пожарными проводило внеплановую проверку ТРЦ, а также других объектов с массовым пребыванием людей. Специальная комиссия осмотрела больше сотни объектов – крупные магазины, учреждения культуры и спорта. Нарушения были выявлены везде, кроме дворца искусств «Нефтяник». Наибольшее число претензий возникло к системам противопожарной защиты.

«Прокуратурой города подготовлены и в суды предъявлены 10 заявлений об устранении нарушений и запрете деятельности объектов, которые представляют угрозу для жизни граждан. Что касается характера нарушений, надо исходить из того, что даже самая современная система оповещения граждан может оказаться неэффективной и бессильной в случае, если загромождены эвакуационные выходы. Этот вопрос будет рассмотрен судом и в случае, если будет постановлено такое решение, то будет исполняться», – пояснил «СургутИнформ-ТВ» заместитель прокурора Сургута Сергей Литвинцев.

Сургут, служба информации

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