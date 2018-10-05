Федералы достроят огромный магазин в столице Югры

Магазин «Лента», который функционирует в Ханты-Мансийске с 2015 года, заявил о планах по развитию. Директор по строительству ООО «Лента» Игорь Рысь сообщил главе города Максиму Ряшину, что в ближайшее время компания намерена произвести реконструкцию с расширением выставочных площадей торгового комплекса. Речь идет о возведении секции с промышленными товарами.

«Это даст возможность более широко представить продукцию непродовольственных товаров, создаст дополнительно не менее 40 рабочих мест», – рассказал Игорь Рысь. Кроме того, есть договоренности о том, что в ходе реконструкции ритейлер облагородит прибрежную территорию протоки Малая Неулева.

Площадь магазина должна увеличиться на 1,7 тыс. кв. м. Объем вложений составит около 250 млн рублей. Игорь Рысь представил эскиз с технико-экономическими показателями предполагаемой реконструкции. Максим Ряшин поддержал проект и попросил ритейлеров о соблюдении всех необходимых стандартов и требований к строительству и реконструкции, в том числе к наличию парковочных мест.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 05.10.18

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