В полиции Нижневартовска следственный комитет и ФСБ провели обыски

В Нижневартовске в городском отделе полиции прошли обыски: работают СКР и ФСБ. Согласно официальной информации, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника отдела полиции. Его подозревают во взятке. Следователи не исключают, что в рамках спецоперации вскроются и другие преступления полицейских.

Согласно официальному сообщению следственного управления СКР ХМАО, дело возбуждено по эпизоду, который произошёл в 2015 году. «Подозреваемый получил от индивидуального предпринимателя взятку в 80 тыс. рублей за непривлечение к административной ответственности за несколько правонарушений. В том числе, речь шла о незаконной реализацией алкогольной продукции», – говорится в сообщении ведомства 7 октября 2018 года.

Дело возбуждено следственным комитетом по ч. 3 ст. 290 УК РФ в отношении замначальника отдела по исполнению административного законодательства городского управления полиции Нижневартовска. Оперативное сопровождение обысков и расследования осуществляют сотрудники управления ФСБ России по Тюменской области.

«Проверяется информация о возможном получении подозреваемым взяток от других представителей малого бизнеса за укрывательство правонарушений в их деятельности. Кроме этого, проверяется причастность к преступлению других сотрудников органов внутренних дел», – говорится в сообщении СКР Югры.

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 05.10.18

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