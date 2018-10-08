Мэрия Сургута хочет урезать пенсии муниципальным служащим

В Сургуте ради оптимизации бюджета планируют отменить негосударственные пенсии для экс-сотрудников муниципальных предприятий и работников органов городского самоуправления. Если решение будет поддержано депутатами городской думы, то пенсии прекратят выплачивать к 2023 году. Об этом сообщается в проекте закона, который подготовили городские власти. Законопроект касается 20 тыс. человек – ориентировочно столько получают эти выплаты благодаря бюджету Сургута, сообщает агентство «Новый День».

Согласно пояснительной записке законопроекта, внесённого в гордуму, решение может быть принято в целях повышения эффективности использования бюджетных средств. Отмена расходов, не направленных на решение городских вопросов, обсуждалась чиновниками и депутатами ещё в мае 2018 года. «Сейчас бюджет перечисляет в пенсионный фонд отчисления для выплат негосударственной пенсии. Предлагается прекратить её выплачивать к 2023 году», – объяснили агентству «Новый День» в администрации города.

Решение депутаты городской думы должны рассматривать на ближайшем заседании – 31 октября 2018 года. Пенсионнный фонд, который выплачивает негосударственные пенсии экс-сотрудникам муниципальных учреждений Сургута – Ханты-Мансийский АО НПФ.

В пояснительной записке законопроекта также сообщается, что остаток начисленного инвестиционного дохода на сегодняшний день – 15,8 млн рублей. Это то, что удалось фонду заработать на отчислениях из бюджета Сургута. Из этих денег можно повышать выплаты. Для индексации пенсий на один процент (проводилась в последний раз в 2010 году) сейчас нужно порядка 4,3 млн рублей.

Сургут, служба информации

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