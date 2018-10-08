В Югре увеличивают транспортный налог в пять раз

Правительство ХМАО утвердило законопроект о повышении транспортного налога. Согласно документу, налоговая ставка для легковых автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил увеличится в три раза с 5 до 15 рублей. Для автомобилей мощностью свыше 100 л.с. до 150 л.с. включительно – в пять раз (с 7 до 35 рублей). Повышение коснется автовладельцев только из числа юридических лиц. Для физлиц ставки останутся прежними.

Стоит отметить, что от налога будут полностью освобождены религиозные объединения, общественные организации инвалидов и социально ориентированные НКО, владеющие легковыми автомобилями с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил. На машины (в том числе, автобусы) мощностью до 150 л.с. государство дает общественникам и служителям культа налоговую скидку в 50 процентов.

Также вырастет налог на яхты и другие парусно-моторные суда. При мощности менее 100 л.с. придется платить 200 рублей с каждой лошадиной силы (ранее было 140 рублей), свыше 100 л.с. – 400 рублей (ранее 280 рублей).

Ставки по транспортному налогу для гидроциклов составят 150 рублей для транспортных средств мощностью до 100 л.с. (было75 руб.) и 300 рублей свыше 100 л.с. (было 150 руб.).

Владельцам несамоходных судов придется платить 200 рублей с каждой регистровой тонны валовой вместимости вместо 140 рублей.

Тем, у кого есть самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели, надо будет платить 250 рублей с каждой лошадиной силы (прежняя ставка – 175 руб.). С каждого килограмма силы тяги самолета с реактивным двигателем придется выложить 200 рублей вместо 140. Налоговая ставка для других водных и воздушных транспортных средств, не имеющих двигателей, с единицы транспортного средства составит 1200 вместо 600 рублей.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 08.10.18

Мэрия Сургута хочет урезать пенсии муниципальным служащим. / В полиции Нижневартовска следственный комитет и ФСБ провели обыски. / Тюменские власти – защитники муксуна опять едят его на банкете в разных видах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»