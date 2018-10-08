В Сургуте засудили торговый центр, в котором травмировался ребенок

Семья четырехлетней девочки получила компенсацию морального вреда от торгового центра «Аура». В апреле 2018 года ребенок получил в магазине травму – в одном из отделов на девочку упала незакрепленная стеклянная столешница, которая не была зафиксирована креплениями.

«В связи с не обеспечением в магазине безопасных условий для жизни и здоровья покупателей прокурор внес собственнику отдела указанного ТЦ представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Кроме того, учитывая, что полученные травмы повлекли для ребенка наступление физических и нравственных страданий прокурор обратился с исковым заявлением о взыскании с владельца отдела торговой организации компенсации морального вреда», – сообщили в прокуратуре Югры. По решению суда с ТЦ «Аура» заплатил пострадавшей стороне 70 тыс. рублей.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 08.10.18

В Югре увеличивают транспортный налог в пять раз. / Мэрия Сургута хочет урезать пенсии муниципальным служащим. / В полиции Нижневартовска следственный комитет и ФСБ провели обыски. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»