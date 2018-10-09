Югра вошла в пятёрку российских регионов, лидирующих в рейтинге эффективности теплоснабжения

В рамках главного события в области ТЭК – Международного форума «Российская энергетическая неделя – 2018» презентовали рейтинг эффективности систем теплоснабжения регионов РФ за 2017 год.

Работу совещания открыла главный редактор журнала «Эксперт» Татьяна Гурова. На обсуждении с участием региональных министерств энергетики и ЖКХ, энергетических компаний, экспертного сообщества были рассмотрены результаты рейтинга регионов, а также прошёл обмен опытом применения лучших практик управления системами теплоснабжения и внедрения современных технологий в теплоснабжении.

В 2018 году Минэнерго России совместно с субъектами РФ и экспертными сообществом продолжило практику формирования рейтинга эффективности систем теплоснабжения страны и представило рейтинг по итогам 2017 года. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра второй год подряд занимает 4 место в рейтинге, уступая Москве, Санкт-Петербургу и Республике Татарстан.

Рейтинг оценивает усилия органов власти всех уровней по созданию благоприятных условий для надёжного безаварийного теплоснабжения и складывается из удельного расхода ТЭР, уровня потерь в сетях, доли открытых систем теплоснабжения, количества МКД, оснащённых автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (АИТП), доли современных труб, актуализации схем теплоснабжения.

Характерная особенность рейтингового соревнования – для удержания лидирующих позиций недостаточно сохранять их на достигнутом уровне, необходима реализация имеющегося потенциала повышения эффективности. По основным показателям рейтинга в ХМАО наблюдается положительная динамика. В частности, фактическая доля потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения за последние два года сократилась на 1,8%. Доля открытых систем теплоснабжения за последние два года уменьшилась с 3,4% до 2,9%. Доля МКД, оснащённых АИТП, выросла на 2,6%, достигнув 13,3%. Каждая третья труба является современной – их доля достигла 36,3%.

Удельный расход топливно-энергетических ресурсов изменился незначительно. Все муниципальные образования автономного округа имеют разработанные и актуализированные схемы теплоснабжения.

Всё это позволило достигнуть достойного результата и подтвердить статус Югры, как бережливого региона. Стабильное вхождение в пятёрку лидеров России – следствие слаженной оперативной работы всех муниципальных образований автономного округа, работников теплоснабжающих организаций и системной сбалансированной политики региона.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 09.10.18

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