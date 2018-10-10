Родители югорских школьников напуганы появлением банды педофилов

Среди родителей югорских школьников распространяется страшилка о появлении в Ханты-Мансийске банды педофилов. В популярных мессенджерах пишут, что возле школы к пятикласснику приставал неизвестный мужчина, который предлагал подвезти, угостить конфетами и купить игрушки. Сообщения сопровождаются фотографией трех мужчин с подписью о том, что некая банда преступников похищает детей.

Между тем, силовики уверены, что это фейк. «Официально сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. В СУ СКР по ХМАО такие сообщения не поступали. Фактов совершения в Ханты-Мансийске преступлений в отношении малолетних детей, о которых сообщается в мессенджерах, не имеется», – отметили в пресс-службе следственного комитета.

Там добавили, что сообщения такого рода уже много лет распространяются через мессенджеры и социальные сети в разных субъектах РФ. Только за последний год такие же сообщения приходили жителям Уфы, Брянска, Саранска, Омска, Смоленска, Нижнего Новгорода и десятка других городов России. «Нужно быть бдительными и принимать меры к обеспечению безопасности ребенка, но родителям не стоит доверять непроверенной информации, тем более распространять ее под видом фактов, создавая неоправданный страх и тревогу у других», – говорят в СК.

Такие сообщения распространяются среди родителей

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 09.10.18

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