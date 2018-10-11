В Сургуте эвакуировали школу из-за ЧП с проводкой

В четверг, 11 октября, в Сургуте эвакуировали школу номер пять из-за угрозы пожара. В 10:21 на пульт диспетчера поступило оповещение о срабатывании пожарной сигнализации в школе. Об этом сообщают в управлении МЧС ХМАО.

«Немедленно к зданию был направлен дежурный караул. Сотрудники МЧС провели эвакуацию 703 обучающихся. Уже установлено, что произошло короткое замыкание в электрощите без последующего горения», – говорится в информации от спасательного ведомства.

МЧС передали информацию о замыкании в УК. Учебный процесс восстановлен.

Сургут, служба информации

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