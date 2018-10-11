Итоги проверки аудиторов: югорские чиновники сажают траву зимой и теряют табуретки

Счетная палата Югры озвучила нарушения, которые нашла по итогам аудитов в первом квартире 2018 года. В их числе притворные сделки чиновников Ханты-Мансийска и пропавшие табуретки чиновников Мегиона.

Одна из проверок, о которой идёт речь в документе: использования бюджетных средств при исполнении бюджета Ханты-Мансийска. В числе прочих нарушений – заключение управлением капстроительства Ханты-Мансийска в 2016 году контрактов, которые имеют признаки притворных сделок. На них ушло 26,4 млн рублей. В том числе аудиторам показались подозрительными работы в рамках прокладки газопровода – устройство тротуара, скос травы, так как они по документам уже выполнены в рамках другого контракта и кроме того, совершены якобы в декабре. Кроме того, если верить документации, чиновник в декабре высаживали газоны и кустарники. Неправомерно сотрудники УКС столицы ХМАО приняли работы по реконструкции ул. Строителей. Ещё 11,3 млн рублей отдали подрядчикам без обоснований – якобы возникли непредвиденные затраты.

Ещё одна проверка, описаннная в отчёте СП – использования средств округа на реконструкцию комплексного центра социального обслуживания населения в Мегионе. Реконструкция проводится с 2013 года и сильно затянулась. Выяснилось, что проектная документация объекта не прошла госэкспертизу. Кроме того, подрядчик получил более 22 млн рублей за оборудование, которое не было смонтировано (АО «Венкона»). Ещё несколько миллионов чиновники отдали подрядчику сверх нормы, так как неправильно провели расчёты. Кроме того, чиновники не смогли сохранить имущество: в результате из центра потеряны два табурета стоимостью 9,7 тыс. рублей.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 11.10.18

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