В Сургуте воры хотели обокрасть магазин, но смогли ухватить только конфеты (ВИДЕО)

В Сургуте полиция нашла и задержала налётчиков на магазин. Двое мужчин совершили разбой, но продавец смогла отбиться. В итоге налётчики похитили лишь коробку конфет, котору ухватили в последний момент, покидая место преступления.

ЧП произошло в ночь с 25 на 26 сентября 2018 года в магазине на улице Московская.

«Около полуночи в магазин зашли двое мужчин, сделали покупку и ушли. Спустя некоторое время они вернулись. Угрожая продавцу ножом, налётчики потребовали отдать деньги из кассы. Продавец не растерялась и дала отпор», – рассказали в пресс-службе МВД ХМАО.

Как выяснили силовики, налёт совершили двое жителей Нефтеюганска 1990 и 1998 годов рождения. Им избрана мера пресечения в виде ареста. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ («разбой»). Максимальное наказание – лишение свободы на срок до десяти лет.

Видео предоставлено пресс-службой МВД ХМАО

Сургут, служба информации

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