В Сургуте вор угнал автомобиль с пассажиром внутри

В Сургуте пьяный мужчина предотвратил угон автомобиля. Накануне он катался по городу в машине приятеля. Возле парка Кедровый лог водитель припарковался и отошел, а его друг в силу алкогольного опьянения уснул на заднем сидении. Проходящий мимо мужчина увидел заведенный открытый автомобиль и решил им воспользоваться, чтобы быстрей доехать до дома. Он не заметил спящего пассажира, который проснулся и прямо на ходу задержал угонщика.

Как отмечают в УМВД России по Сургуту, выяснилось, что ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и преступления против правосудия. «В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения до пяти лет», – сообщили в УМВД.

Сургут, служба информации

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