Аэропорт Сургута хотят назвать именем олигарха Богданова

Общественники Югры составили список имен известных соотечественников, которыми могут быть названы аэропорты городов округа. В лонг-лист вошли представители спорта, авиации, космонавтики, живописи, литературы, медицины, сферы государственного управления.

Так, для Нижневартовска были предложены герой Советского союза, участник Великой Отечественной войны Николай Архангельский; исследователь Западной Сибири Александр Дунин-Горкавич; известный нефтяник-первопроходец Роман Кузоваткин и другие.

Список имен для аэропорта Сургута включил в себя генерального директора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова, геолога, первооткрыватель нефти в Сибири Фармана Салманова, – сообщили в правительстве округа.

Позднее листы будут дополнены вариантами, которые предложат граждане на интернет-площадках и в ходе опросов.

Напомним, проект «Великие имена России» будет реализован поэтапно. Сначала производится отбор региональных предложений. Затем формируется общероссийский список. В процессе могут поучаствовать все граждане, для этого надо авторизироваться на сайте «ВеликиеИмена.рф». В конце октября начнется опрос населения для выбора ТОП-3 имен-претендентов по каждому аэропорту России. С 8 по 30 ноября в финальном голосовании выберут имена-победители. Голосование будет организовано сайте «ВеликиеИмена.рф», посредством соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», смс-голосования, а также методом анкетирования. Итоги проекта подведут 5 декабря на ежегодном форуме «Добровольцы России».

В рамках проекта имена выдающихся земляков будут присвоены 45 аэропортам страны. От Югры в этот перечень вошли аэропорты Сургута и Нижневартовска.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 18.10.18

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