Наталья Комарова выплатит тюменским пенсионерам помощь

Губернатор Югры Наталья Комарова распорядится ещё об одной выплате для неработающих пенсионеров – на этот раз для тех, кто живёт в Тюменской области. По 650 рублей получат те граждане, кто сейчас там проживает, но в своё время проработал не менее 15 лет в автономии. Выплата приурочена к 88-летию Югры, сообщает агентство «Новый День».

Деньги на выплаты будут получены из программы «Сотрудничество». Всего потребуется 5,6 млн рублей. Об этом говорится в проекте решения правительства ХМАО, которое рассматривают на заседании в пятницу, 19 октября 2018 года. Власти рассчитывают, что выплаты получат 8 542 человека.

Сегодня же члены правительства Югры должны утвердить и ещё одно решение по выплатам неработающим пенсионерам. Речь идёт о тех, кто работал и до сих пор живёт в ХМАО. Им полагается по тысяче рублей к празднику.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 19.10.18

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