Власти выделяют «Ипотечному агентству Югры» 1,4 млрд рублей

Власти Югры увеличивают уставные капиталы ряда своих акционерных обществ. В частности речь идет об АО «Ипотечное агентство Югры». На внеочередном общем собрании уставный капитал агентства будет увеличен до 5,1 млрд рублей (на 1,4 млрд руб.) путем размещения по закрытой подписке дополнительных акций. Эти средства будут направлены на формирование фонда наемных домов на территории округа. Также правительство решило увеличить до 286,7 млн рублей (на 22 млн руб.) уставный капитал АО «Реабилитационно-технический центр».

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 19.10.18

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