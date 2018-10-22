В Югре обеспокоенный мужчина расстрелял бар

В посёлке Берёзово в ХМАО задержан мужчина, который расстрелял бар, где выпивал. Подобности инцидента раскрывают в пресс-службе управления МВД Югры 22 октября 2018 года.

ЧП произошло возле бара «Максим». «26-летний югорчанин, находясь в гостях у своего приятеля, взял на время травматический пистолет. Потом он пошёл в питейное заведение. После употребления спиртных напитков молодому человеку показалось, что его жизни угрожает опасность. Выбежав на улицу, он осуществил несколько выстрелов в сторону строения», – рассказали в окружном полицейском Главке.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство). Санкция предусматривает максимальное наказание – пять лет лишения свободы. Подозреваемый находится под стражей.

Березовский район, служба информации

Березовский район. Другие новости 22.10.18

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