Югорчанка проткнула ножом мужа и сделала селфи на фоне умирающего (ФОТО)

Жительница Сургута поздним вечером 24 октября поссорилась с бывшим мужем и ударила его ножом. Затем сургутянка сделала селфи на фоне истекающей кровью жертвы, а через три часа отправила фото знакомым вместе с сообщением: «Люди я пырнула ножом бывшего мужа. Меня три часа возили по травмам и гомам. Но я только сейчас все отмыла. Я походу тварь».

Как стало известно «Новому Дню» из источников, близких к правоохранительным органам, 25-летняя Ольга В. уже задержана. Ранее она никогда не привлекалась к уголовной ответственности. У пары есть двухлетний ребенок.

«В момент совершения преступления Ольга и ее бывший муж были пьяны. Потерпевшего госпитализировали в травматологическую больницу, где сделали операцию. Он выжил», – сообщил собеседник агентства. Пока не готово медицинское заключение и правоохранительные органы не могут определиться, по какой статье возбуждать уголовное дело. Скорее всего, речь пойдет о ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Сургут, служба информации

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