В Югре объявлено штормовое предупреждение

В Югре ожидаются неблагоприятные погодные условия. По данным МЧС, в период с 20:00 25 октября по 20:00 26 октября в округе местами будет сильный ветер: ночью в западных районах его порывы будут достигать 11 – 16 м/с, днем в юго-западных и центральных районах – 16 – 21 м/с. Спасатели традиционно советуют убрать с хозяйственные вещи со двора и балконов, закрыть окна, парковать автомобиль вдали от деревьев.

«Если находитесь на улице – обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач», – говорят в МЧС.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 25.10.18

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