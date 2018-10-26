В Сургуте объединяют медколледж и университет, объяснений от чиновников нет

В Сургуте объединят два учебных заведения – медколлежд и университет. Власти рассчитывают, что таким образом они смогут оптимизировать штат этих учреждений и сэкономить. Решение рассмотрено на заседании правительства Югры 25 октября 2018 года, сообщает агентство «Новый День». Распоряжение о слиянии подписано первым замгубернатора Геннадием Бухтиным.

«Взамен двух будет создано одно учреждение, деятельность которого направлена на развитие образования, науки и культуры путем проведения научных исследований и организации высшего и послевузовского образования по широкому спектру естественно-научных, гуманитарных и других направлений науки, техники и культуры», – говорится в пояснительной записке правительства ХМАО на официальном сайте. Однако в департаменте образования и молодёжной политики округа за три дня так и не нашлось человека, способного объяснить суть и последствия реформы.

В медколлежде агентству пояснили, что к ним приказ пока не пришёл, и они не понимают, как будет проходить реорганизация. Никаких собраний с коллективом пока не было. Вместе с этим там рассчитывают, что студенты продолжат получать среднее профессиональное образование. Инициатором объединения выступил университет, заключили там.

Сургутский университет также отказался от комментариев, не ответив на запрос. Там предположили, что их разъяснения могут появиться позднее, например, на следующей неделе.

Сургут, служба информации

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