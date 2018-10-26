Вице-премьер Виталий Мутко приехал в Югру и начал рассуждать о философии

В Югру 26 октября приехал зампредседателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко. В Ханты-Мансийске он осмотрел новые микрорайоны «Иртыш» и «Югорская звезда». В последнем он пообщался с жильцами, которые рассказали вице-премьеру, что очень довольны городскими велодорожками.

«Необходимо продумать маршрут для велосипедистов, замкнуть логистическую сеть велодорожек. Это целая философия, – сказал Виталий Мутко. – Можно к этой работе подключить компании, занимающиеся прокатом велосипедов, горожан. Говоря о состоянии спортивной инфраструктуры Ханты-Мансийска, нужно отметить, что не каждый город страны может этим похвастаться». Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин сообщил вице-премьеру, что ежегодно на территории муниципалитета вводится около пяти км велосипедных дорожек.

Еще одним объектом, который посетил вице-премьер, стал водозабор «Северный», где осуществляется очистка воды и дальнейшая ее транспортировка. В настоящее время предприятие готовится к полному акционированию, которое запланировано на 2019 год. Подземный источник водозабора находится на глубине свыше 200 метров в вечной мерзлоте. Наиболее энергоемким процессом является подъем воды. «Воду можно пить прямо из-под крана», – заверил вице-премьера Ряшин.

В ходе визита Виталий Мутко также посетил центра искусств для одаренных детей Севера. Здесь же федеральный чиновник провел встречу с общественниками из числа коренных народов Севера, проживающих в Югре. Напомним, в пятницу, 26 октября, президент Владимир Путин проведет в Ханты-Мансийске выездное заседание совета по межнациональным отношениям.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 26.10.18

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