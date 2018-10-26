Губернатор Югры предложила Путину способ сохранения языков малочисленных народов России

Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе заседания совета по межнациональным отношениям, которое прошло под председательством президента России Владимира Путина, озвучила дополнительные меры по сохранению и защите родных языков народов страны.

Глава региона предложила президенту внести изменения в федеральное законодательство, чтобы урегулировать вопросы утверждения графической основы – алфавитов, правил орфографии и пунктуации – языков коренных малочисленных народов РФ. «Важно обеспечить фундамент для научно-методической работы – развитие письменности. Необходимо нормативно-правовое регулирование вопросов создания, утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации родных языков, не имеющих статуса государственных, – заявила Наталья Комарова. – Такое решение точно будет из числа тех, которые позволят ликвидировать одну из «задач-долгостроев».

Она добавила, что Югра – это народы 124 национальностей, в том числе коренные – народы ханты, манси и ненцы. «Языки этих коренных народов находятся под угрозой исчезновения, – подчеркнула губернатор. – Шаг вперед, чтобы эта угроза не была реализована, нам позволяет сделать обновленный в этой части закон об образовании. Для развития системы преподавания национальных языков, подготовки и экспертизы соответствующих программ, учебной литературы считаем крайне востребованным создание фонда поддержки родных языков России. И нам очень приятно, что решение об этом принято именно сегодня».

Напомним, 26 октября в Ханты-Мансийске прошло заседание Совета при президенте по межнациональным отношениям. Обсуждались вопросы государственной национальной политики РФ, влияние пространственного и демографического развития страны на межнациональные отношения, дополнительные меры по сохранению и защите родных языков народов России.

В ходе заседания участники отметили, что доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, постоянно растет, и составила в 2017 году 78,4 процента, что превышает аналогичный показатель 2016 года. «В прошлом году зафиксирован самый высокий уровень общероссийской гражданской идентичности с начала измерения этого показателя Институтом социологии РАН – 84 процента, – сказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. – Впервые за всю новейшую историю страны абсолютное большинство граждан из числа опрошенных (это 93 процента) подтвердили отсутствие к себе неприязни по национальному признаку».

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 26.10.18

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