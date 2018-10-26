Комарова доложила Путину, что решила проблему югорчанки, которая на всю страну пожаловалась президенту

Владимир Путин провел встречу с губернатором Комаровой. В самом начале губернатор Югры по ошибке заняла кресло президента. «Это тоже хорошее место», – пошутил глава государства и поменял папки с бумагами.

– Как дела, Наталья Владимировна? – начал встречу Путин.

– Владимир Владимирович, – ответила Комарова. – В условиях, когда в больших экономиках торговые войны, и нам достается, и на фондовых рынках тоже неспокойно, мы сконцентрировались на обеспечении макроэкономической стабильности и создании условий для реализации указов президента РФ.

В этой связи начну с нашей коренной компетенции – с ТЭКа. Мы не отказываемся от этой компетенции, мы это умеем делать хорошо, может быть лучше многих, поэтому большое внимание уделяем развитию ТЭКа. Тем более что сегодня стоит задача, и в этой связи затрагивается большое количество направлений, в том числе импортозамещения, по работе с «новой нефтью» – мы ее так называем, «новая нефть». Она требует новой компетенции.

В этой связи новые подходы компаний, которые используются для того, чтобы стабилизировать объемы добычи нефти и обеспечить ее добычу и так называемые трудноизвлекаемые запасы.

Следует отметить опыт «Роснефти», которая перешла на кластерный подход в организации работы, и «Газпромнефти», которая занимается инновациями в этой сфере и создает цифровые месторождения, используя нейронные сети. И в этой связи хочу заметить, что это такая колоссальная концентрация умений, знаний, компетенций в этой сфере. Для этого нужны инвестиции.

– У вас рост ВРП какой?

– 28 – составной ВРП, 28,5 процента – это доля инвестиций, в деньгах семь лет подряд мы увеличиваем долю инвестиций, потому что это колоссальные затраты, которые необходимы, чтобы поддерживать отрасль в таком состоянии – выше трех триллионов рублей. И в этом году, если говорить об объеме инвестиций, мы по расчетам и прогнозам ожидаем 970 млрд рублей инвестиций. Кстати, если брать итоги текущего года, то добыча нефти более, чем на 100 тысяч тонн превышает аналогичный период прошлого года. Это что говорит: мы очень этому рады, потому что в течение почти десяти лет это – первый год, когда мы, может быть, недопустим падения с предыдущим годом. Мы работали над тем, чтобы снизить темпы падения, сейчас рассчитываем, что стабилизируется.

Таким образом, эти результаты дали возможность получить дополнительные доходы в бюджет автономного округа. Для нас, для нашего региона приоритет – это обеспечение жильем граждан, и большую часть дополнительных доходов мы направили на решение этих задач. Упомянула об этом в связи с тем, что на «Прямой линии» к вам обращалась моя землячка Сорокина, которая проживает в балке, и просила вас оказать содействие в ускорении решения этих проблем. Поручение было соответствующее. Хочу доложить, что по состоянию на 1 января 2012 года у нас было таких балков 9 тысяч 998, а в настоящее время больше 60 процентов уже отселены. Объем финансирования достаточный для того, чтобы эта проблема была закрыта полностью, на 100 процентов.

– Какие сроки?

– Мы уже выделили деньги. Мы полагаем, надеемся, что они смогут освоить их вместе с гражданами в течение следующего года. Они и сегодня этим занимаются, плюс, исходя из большого объема, нужно найти жилье на рынке, нужно оформить документы и так далее, поэтому мы считаем, что года следующего хватит, но ресурсы у них есть. Спокойно могут этим заниматься.

– А в области здравоохранения?

– В области здравоохранения… Хотела бы поблагодарить вас за внимание к нашему проекту – создание центра материнства «Единство» в Сургуте. Наш партнер немного задержал выполнение своих обязательств по инвестиционному соглашению, тем не менее, мы выходим на завершение этого проекта, и в следующем году наш регион получит такой уникальный объект. И мы планируем разместить там одновременно генетическую лабораторию. В этой связи создадим такой медицинский кластер, который будет заниматься здоровьем матери, ребенка и отца тоже. Причем ребенок будет сопровождаться до пятилетнего возраста в случае, если понадобилось бы это вмешательство.

– Нужно изначально, с первых шагов сделать так, чтобы это было связано с другими медучреждениями такого же профиля.

– Это – безусловно, потому что это центр будет собирать какие-нибудь сложные случаи, совершенно верно. Нас очень сильно тестировали, этот проект. Мощность – 10 тысяч родов в год.

– Это на сколько коек?

– Коек не знаю, но 10 тысяч родов в год. Мы имеем в виду, что этот центр будет из тех, которые примут и пациентов из других регионов. То, что вы называете медицинским туризмом, вообще в мире называется медицинским туризмом, мы полагаем, что это – один из тех объектов, который вполне может быть открыт для таких целей. Сейчас мы ищем партнера, работаем с Минздравом по поводу института, который мог бы быть соучредителем этой генетической лаборатории. А может быть мы готовы отдать им как филиал, все подготовить и отдать: тут статус нужен и школа нужна.

Ханты-Мансийск, служба информации

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