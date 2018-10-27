Губернатор Комарова назначила нового чиновника из другого региона

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила директора департамента физкультуры и спорта – им сал Сергей Артамонов. Об этом сообщает в субботу, 27 октября, портал правительства округа. Наталья Комарова объявила о назначении на встрече со спортивной общественностью в Ханты-Мансийске.

Новый чиновник администрации автономии приступит к работе 29 октября.

Сергей Артамонов прибыл в Югру из другого региона – до назначения он работал в Удмуртии, в должности заместителя министра по физической культуре, спорту и молодёжной политике. Согласно официальной справке, г-ну Артамонову 42 года. Он с отличием окончил Удмуртский государственный университет по специальности «Физическая культура и спорт».

Фото – страница г-на Артамонова в «Фэйсбук»

Ханты-Мансийск, служба информации

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