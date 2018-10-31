В Сургуте два депутата за 200 млн рублей построят парк с русскими травами и гамаками (ФОТО)

Власти Сургута нашли инвестора для создания городского парка в районе речного вокзала. Это будет компания ООО «Строительный консалтинг». Фирма подала концессионную заявку в мэрию. Она одобрена и 25 октября 2018 года согласована депутатами гордумы. Компанию-концессионер возглавляет депутат городской думы Василий Птицын. Сумма вложений – 194 млн рублей 557 тыс. рублей.

Фирма «Строительный консалтинг» обещает создать в Сургуте парк культуры и отдыха «Русское поле», сообщает агентство «Новый День». Согласно заявке, на территории рекреации обустроят спортплощадку, пункт проката спортинвентаря, велосипедно-беговую дорожку, где зимой будет лыжная трасса, всесезонный фитнес – центр, ландшафтную зону «Русское поле» с высадкой трав (более тридцати видов – обещает инвестор). Также концессионер намерен организовать поляну гамаков и аллею аттракционов («Осьминог», гигантские качели и другое). Ну, и разумеется, кафе.

Инвестор обещает выполнить увязку территории сквера с берегового линией реки Обь, предусмотреть спуски к реке. При создании парка компания обязуется сохранить зелёные насаждения по максимуму. В парке будет освещение и видеонаблюдение. Кроме того, в парке будут расположены существующие памятники, в том числе «мужеству рыбаков Сургута» и жертвам политических репрессий. За ними будут следить и обслуживать.

Обновлено в 12:44. Как рассказал агентству «Новый День» Василий Птицын, название парка пока рабочее, концепция может немного измениться в процессе работы. «Наша заявка будет размещена на официальном сайте торгов. Если не появится других претендентов на участие в концессиионном конкурсе, то заключение будет заключено с нами. После этого мы приступим к проектированию парка», – объяснил бизнесмен. Он рассказал, что ранее с единомышленниками занимался созданием монумента в память о жертвах политических репрессий. Тогда и возникла идея облагородить территорию рядом с этим объектом. «В этом районе нет подобных зон отдыха, мы захотели привести территорию в порядок. Управлять парком планируем сами», – рассказывает инвестор.

Срок создания парка – четыре года шесть месяцев. В Сети уже опубликован проект парка с архитектурными решениями. Агентство «Новый День» публикует презентацию инвестора.

После того, как закончится срок концессионного соглашения – 25 лет – парк передадут в собственность города, обслуживать его будет администрация. При этом на время действия соглашения «Строительный консалтинг» может передать парк в пользование третьим лицам.

Согласно базе данных, учредителями компании «Строительный консалтинг» являются сам депутат Василий Птицын, который также занимает пост замдиректора «Сургутгазстрой», а также фирма «Региональная строительная компания», связанная с другим депутататом, но уже окружной думы – Ильёй Кондаковым. Ранее он также работал в оргнаха управления компании «Сургутгазстрой».

Сургут, служба информации

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