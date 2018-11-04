В Нефтеюганске сгорел популярный магазин

В Нефтеюганске утром 4 ноября 2018 года горит строительный магазин в районе старого аэропорта. Как сообщили в пресс-службе МЧС ХМАО, сообщение о возгорании объекта на улице Усть-Балыкская к ним поступило в 05:18. «Пожар локализован через два часа – в 07:17. На месте тушения пожара по данным на 7 утра работали от МЧС России 8 единиц техники, 32 человека личного состава», – рассказали в ведомстве.

В соцсетях люди выражают огорчение в связи с ЧП, так как многие привыкли посещать эту торговую точку. Фото и дискуссия опубликованы в группе «Типичный Нефтеюганск» «Вконтакте».

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 02.11.18

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