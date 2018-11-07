В Югре эвакуировали детский сад

Утром 7 ноября в Лангепасе был эвакуирован детский сад. В 08 часов 49 минут диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона в автоматическом режиме поступило оповещение о срабатывании пожарной сигнализации в дошкольном учреждении.

«Через 4 минуты к месту вызова прибыли 6 единиц техники 17 человек личного состава от МЧС России, персонал оперативно провел эвакуацию 124 детей. Через час после установления причин срабатывания сигнализации подразделения получили команду на возвращение к месту дислокации. Информация об аварийной работе электропроводки передана в обслуживающую организацию», – сообщили в МЧС по ХМАО.

Никто из детей не пострадал, в настоящее время учебный процесс восстановлен.

Лангепас, служба информации

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