Власти Югры дадут аэропорту газовиков 17 млн рублей

Власти Югры выделят АО «Аэропорту Белоярский» 17 млн рублей. Решение об увеличении уставного капитала общества путем допэмиссии будет принято на внеочередном собрании акционеров 14 ноября. По закрытой подписке округ купит 3,4 тыс. штук акций аэропорта.

В настоящее время у Департамента имущества Югры имеется 8 122 штуки обыкновенных бездокументарных акций «Аэропорта Белоярский» (42,66%). Основной акционер общества – «Газпром трансгаз Югорск», у которого 53,41 %. Еще 3,93% акций аэропорта владеет ПАО «Авиакомпания ЮТэйр».

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 07.11.18

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