В Югре у женщины в торговом центре украли породистую собаку

У жительницы Ханты-Мансийска в торговом центре украли породистую собаку. Инцидент произошёл в начале ноября, несколько дней назад. Злоумышленника уже нашли – мужчина признался в преступлении. Собаку вернули хозяйке, рассказывают в пресс-службе управления МВД ХМАО.

Владелица пса – 53-летняя жительница окружного центра. Порода животного – «средний пудель». Хозяйка оставила питомца привязанного к столбу в торговом центре. Сама отправилась по магазинам. Когда женщина вернулась, собаки уже не было. Несколько дней хозяйка искала питомца сама, но безуспешно.

Между тем камерами торгового центра зафиксировано, как собаку от столба уводит мужчина 1967 года рождения. Он рассказал полиции, что пожалел пса и решил забрать себе.

В отношении похитителя возбуждено дело по статье «Кража». Фигуранту может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Он сейчас под подпиской о невыезде

Ханты-Мансийск, служба информации

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