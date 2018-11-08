В Югре произошло массовое отравление людей

В ХМАО зафиксировано массовое отравление людей. Сотрудники строительной компании «ЮВиС» поели в столовой предприятия, после чего им потребовалась госпитализация, – сообщили «Новому Дню» в прокуратуре округа. Всего в инфекционное отделение Лянторской городской больницы поступило 12 человек.

Главврач больницы Лариса Удовиченко отказалась рассказывать о состоянии пациентов. В Роспотребнадзоре «Новому Дню» сообщили, что состояние отравившихся не тяжелое. Известно, что ведомство уже проводит проверку по факту ЧП, ситуацию взяла на контроль прокуратура округа. «В настоящее время выясняются причины и условия, повлекшие массовое отравление людей. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в надзорном ведомстве.

Сургутский район, служба информации

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