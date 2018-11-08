Аппарату Комаровой нужны духи леса: человек-сова и человек-медведь (ФОТО)

Власти Югры будут удивлять гостей этноархаикой. Аппарат губернатора закупает сувениры – уникальные скульптуры, которые представляют из себя объемные рисунки с сарматских зеркал. Всего 15 штук: три фигуры в виде человека-медведя, еще две – в виде филина с антропоморфной личиной на груди, две антропоморфных фигуры, увенчанные изображением медведя, еще две – увенчанные совой. Также в перечне числятся еще шесть двуликих фигур и фигур с непонятным животным.

Все изделия должны быть сделаны из бронзы с нанесением натуральной патины бирюзового оттенка. Основание – мраморное. Внутри футляра должен быть ложемент из стабилизированного мха. Каждая фигура стоит от 20 до 30 тыс. рублей, общая сумма закупки – 384 тыс. рублей.

Примечательно, что такие сувениры есть лишь у одного поставщика, и они уже изготовлены. Автор – художница из Ханты-Мансийска Елена Лавринчук, лауреат конкурса молодежных проектов в номинации «Наследие Югры». В 2016 году Елена выиграла грант окружного правительства на реализацию проекта по переводу рисунков древних художников с сарматских зеркал в скульптуры. Кочевые племена раннего железного века (сарматы) использовали бронзовые отполированные пластины в качестве зеркал и знаков отличия. На зеркала наносились различные орнаменты и символы. Серия фигур, изготовленная художником, называется «Духи леса».

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 08.11.18

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