Мэрия Сургута покупает сувениры почти на миллион рублей

В мэрии Сургута готовятся к новому году. Чиновники заказали оригинальные сувениры – наборы из четырех металлических лис, каждая из которых должна олицетворять природные стихии – огонь, воду, землю и воздух. Напомним, на гербе Сургута изображена черная с серебряным концом хвоста лисица, идущая по лазоревой земле.

Потенциальный поставщик должен разработать дизайн-макет сувенирной продукции и поставить товар до 14 декабря 2018 года. Лисы будут помещены в подарочные деревянные коробки. Стоимость каждого набора – 4 тыс. рублей. Общая сумма закупки – 800 тыс. рублей. В мэрии не смогли оперативно пояснить целесообразность закупки. Также неизвестно, кому будут подарены эти дорогие сувениры.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 08.11.18

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