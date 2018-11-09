В Югре назначили нового главу УФАС

В югорском УФАС появился новый руководитель – Рузалин Хабибуллин. Замглавы ФАС России Алексей Доценко представил его коллективу в рамках визита в ХМАО 8 ноября. В 2005 году Хабибуллин окончил Казанский государственный финансово-экономический институт, с 2015 года работал заместителем руководителя УФАС по Республике Татарстан.

Напомним, прежний начальник Управления Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу Артур Демкин покинул округ. Он переехал в Калининград, где возглавил областное УФАС.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 08.11.18

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