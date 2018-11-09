Число отравившихся югорских рабочих выросло

Число отравившихся сотрудников строительной компании «ЮВиС» оказалось больше, чем ранее сообщала прокуратура. По словам и.о. начальника территориального отдела Роспотребнадзора в Сургуте и Сургутском районе Юрия Хоменка, пострадало не 12, а 14 человек. Все они находятся в больнице с бактериальной кишечной инфекцией. «Тяжелых среди пациентов нет, – сказал «Новому Дню» Юрий Хоменок. – Сейчас проводится эпидемиологическое расследование по установлению причинно-следственной связи. Произведен отбор проб, лаборатория работает. Итоги станут известны на следующей неделе».

Напомним, 8 ноября рабочие СК «ЮВиС» были госпитализированы в лянторскую горбольницу после того, как поели в столовой предприятия. Прокуратура округа взяла ситуацию на контроль. «По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», – пообещали в надзорном ведомстве.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 09.11.18

В Югре назначили нового главу УФАС. / Мэрия Сургута покупает сувениры почти на миллион рублей. / Аппарату Комаровой нужны духи леса: человек-сова и человек-медведь (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»