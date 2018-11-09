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Пятница, 9 ноября 2018, 10:37 мск

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Число отравившихся югорских рабочих выросло

Фото Pixabay

Число отравившихся сотрудников строительной компании «ЮВиС» оказалось больше, чем ранее сообщала прокуратура. По словам и.о. начальника территориального отдела Роспотребнадзора в Сургуте и Сургутском районе Юрия Хоменка, пострадало не 12, а 14 человек. Все они находятся в больнице с бактериальной кишечной инфекцией. «Тяжелых среди пациентов нет, – сказал «Новому Дню» Юрий Хоменок. – Сейчас проводится эпидемиологическое расследование по установлению причинно-следственной связи. Произведен отбор проб, лаборатория работает. Итоги станут известны на следующей неделе».

Напомним, 8 ноября рабочие СК «ЮВиС» были госпитализированы в лянторскую горбольницу после того, как поели в столовой предприятия. Прокуратура округа взяла ситуацию на контроль. «По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», – пообещали в надзорном ведомстве.

Сургут, служба информации

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