В Югре похитили ящики для пожертвования

В Югре два безработных украли из магазина ящики для пожертвования. ЧП случилось в сельском поселении Нижнесортымский. Ночью в местный магазин пришли двое мужчин и вынесли коробки с деньгами. Сумма ущерба составила около 15 тыс. рублей.

Полиция оперативно задержала злоумышленников 1987 и 1985 годов рождения. Оба они попали на видео в момент совершения преступления. Как выяснилось, на кражу их толкнуло безденежье – мужчины не работают.

«Похищенное частично изъято. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы», – сообщили в УМВД по ХМАО. В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Сургутский район, служба информации

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