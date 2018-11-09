Свердловские проститутки раздавали визитки в Югре

Молодая жительница Свердловской области наладила в Нягани бизнес по оказанию интим-услуг. В ее неофициальной фирме работали пять иногородних проституток (из Челябинской и Свердловской областей), а также уроженки из ближнего зарубежья. С 2016 года работницы коммерческого секса трудились в различных саунах и квартирах Нягани. Дела шли настолько хорошо, что предпринимательница обзавелась визитками, предварительно разработав их оригинальный дизайн. Вскоре о подпольном интим-салоне узнали в полиции и женщину задержали.

«В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Санкция инкриминируемой статьи предусматривает в качестве максимального наказания 5 лет лишения свободы», – сообщили в УМВД по ХМАО.

Нягань, служба информации

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