Жители Югры желают, чтобы два их аэропорта назывались в честь экс-губернатора

Два аэропорта ХМАО – Сургут и Нижневартовск – могут назвать в честь экс-губернатора Югры Александра Филипенко. Об этом сообщается на сайте проекта по переименованию комплексов «ИменаРоссии» 12 ноября 2018 года. Фамилия экс-главы региона вошла в списки финалистов для обоих городов ХМАО. Итоговый этап голосования продлится до 30 ноября 2018 года – тогда и станет поянтно, получит ли хоть один из аэропортов имя Филипенко.

У двух аэропортов совпадает и ещё один кандидат – это первооткрыватель нефти в Сибири Фарман Салманов. Третья фамилия-кандидат на попадание в название аэропорта Нижневартовска – фамилия героя Советского союза, участника Великой Отечественной войны Николая Архангельского. В Сургуте третий кандидат – завоеватель Сибири Ермак Тимофеевич.

На сайте проекта сообщается, что имена, прошедшие в финальный раунд конкурса, определены по результатам соцопросов ВЦИОМ. «В каждом регионе было опрошено 800 респондентов в возрасте от 18 до 70 лет, мужчин и женщин, представителей различных социальных групп, жителей городов и сельской местности. Респондентам было предложено выбрать три имени из списков, ранее сформированным общественными палатами субъектов РФ и пользователями интернета», – сообщается на сайте проекта.

фото – Александр Филипенко, www.hmnpf.ru

Ханты-Мансийск, служба информации

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