Губернатор Комарова отчитается о своей работе перед югорчанами

Стала известно, когда губернатор Югры выступит с очередным посланием. Ежегодный отчет о результатах деятельности правительства Наталья Комарова зачитает 24 ноября, в этот же день она обратится к жителям, депутатам и общественности региона.

«В своем выступлении глава региона назовет ключевые результаты 2018 года и обозначит приоритетные направления развития Югры в следующем, а также объявит главную тему 2019 года»,– напоминают в правительстве округа.

Послушать послание губернатора в Ханты-Мансийске соберутся почетные граждане, деятели культуры и искусства, депутаты, руководители муниципалитетов, лидеры общественных организаций, представители делового сообщества.

Прямая трансляция будет вестись на едином официальном сайте государственных органов ХМАО, в социальных сетях и эфире ОТРК «Югра».

Ханты-Мансийск, служба информации

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