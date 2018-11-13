Губернатор Комарова отчитается о своей работе перед югорчанами

Стала известно, когда губернатор Югры выступит с очередным посланием. Ежегодный отчет о результатах деятельности правительства Наталья Комарова зачитает 24 ноября, в этот же день она обратится к жителям, депутатам и общественности региона.
«В своем выступлении глава региона назовет ключевые результаты 2018 года и обозначит приоритетные направления развития Югры в следующем, а также объявит главную тему 2019 года»,– напоминают в правительстве округа.
Послушать послание губернатора в Ханты-Мансийске соберутся почетные граждане, деятели культуры и искусства, депутаты, руководители муниципалитетов, лидеры общественных организаций, представители делового сообщества.
Прямая трансляция будет вестись на едином официальном сайте государственных органов ХМАО, в социальных сетях и эфире ОТРК «Югра».
Ханты-Мансийск, служба информации
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