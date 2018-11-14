Жители Югры могут получить iPhone 10, заплатив за коммуналку

Ханты-Мансийский «Водоканал» необычным способом стимулирует жителей города дистанционно платить за коммунальные услуги. Те, кто вовремя и в полном объеме оплачивает квитанции, а также предоставляет показания через личный кабинет «ИнфоЮгра», автоматически станут участниками розыгрыша Apple iPhone 10.

Акция «Мобильный плательщик» уже стартовала, она продлится до 10 января 2019 года. Кроме смартфона, стоимость которого колеблется в пределах 60-70 тыс. рублей и который является главным призом, будут и другие подарки. Подведение итогов и награждение победителей пройдет 25 января в 14.00 часов в холле МП «Водоканал». «Акцией мы хотим показать потребителям достоинства и преимущества использования личного кабинета, что позволяет гражданам сократить временные затраты на оплату услуг ЖКХ и своевременно предоставлять информацию о показаниях индивидуальных приборов учета», – пояснил директор «Водоканал» Николай Молчанов.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 14.11.18

Чиновник Югры, ремонтировавший коттедж на взятки, останется в СИЗО до середины декабря. / Губернатор Комарова отчитается о своей работе перед югорчанами. / В Югре убили почти 13 тысяч собак и кошек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»