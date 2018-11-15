Губернатор Комарова рассказала, кто будет кормить школьников и вырастут ли цены с 2019 года

Губернатор Югры Наталья Комарова заявила, что не считает питание в школах на условиях аутсорсинга негативным явлением. Она отметила, что главное – это качество. Сейчас дети не всегда довольны завтраками и обедами на переменах. При этом глава ХМАО отметила, что пока бюджетные субсидии на школьное питание отменены не будут. Свои комментарии Наталья Комарова дала во время большой пресс-конференции с журналистами в четверг, 15 ноября 2018 года.

Задавая вопрос о школьном питании, журналист сообщила, что среди родителей и сотрудников учреждений распространяются разговоры о том, что с 2019 года в школьных столовых вырастут цены на питание из-за отмены региональной субсидии. Она также спросила, действительно ли скоро кормить детей начнут привлечённые на условиях аутсорсинга организации, а не сами школы. Журналист сообщила: «всем известно, что из-за этого поднимутся цены, а качество контролировать будет сложно».

Наталья Комарова отметила, что вопрос звучит «странно». Она не согласилась с тем, что аутсорсинг – это всегда плохо. «Неважно, в какой форме происходит деятельность организации. Важно, как люди относятся к своей работе. Мы отвлекаемся, когда обсуждаем бюджетное или небюджетное предприятие. Школы будут принимать договор, в котором все прописывается – от качества до ценовой политики. И в этом смысле накручивать себя бесперспективно», – успокоила родителей глава Югры. Губернатор вспомнила своё детство. «Я дежурила в школьной столовой, тогда это было распространено. И видела, сколько отходов остаётся от завтраков и обедов», – поделилась губернатор и также рассказала, что помнит «ужасный кусок» из своего школьного меню. Очевидно, губернатор имела в виду, что и сейчас дети не всегда довольным предложенным школьным меню.

Наталья Комарова заключила: решения о том, чтобы перейти на аусорсинг, пока нет. Но вместе с тем, тема прорабатывается и актуальна она не только для образования, но и для других бюджетных сфер. Например, для здравоохранения. Губернатор привела в пример стирку и глажку белья в больницах и спросила, почему бы не отдать эти услуги на откуп коммерсантам.

Ханты-Мансийск, служба информации

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