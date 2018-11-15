Глава Югры рассказала, когда появится дорога из Урая до Тюмени

Дорога от Урая до Тюменской области появится только в том случае, если соседний регион тоже будет строить трассу. Об этом сообщила глава Югры Наталья Комарова в рамках большой пресс-конференции 15 ноября 2018 года. Она не пояснила, какое отношение у тюменских властей к этой дороге и готовы ли они строить её.

«Автономный округ заинтересован в выходе в другие регионы России. У нас есть выход в Тюмень, в Екатеринбург, в Томскую область. <…> В отношении ещё одного выхода в Тюменскую область через Куминский – этот проект востребован, и будет реализован тогда, когда обе стороны примут решение. Мы до Куминского строим дорогу и построим её, Куминский войдёт в региональную сеть. Для Урая другая задача важная – нет дороги в региональную сеть, и я бы делала на эту часть акцент. Существующая дорога промышленная. Но если брать возможность выхода Кондинского района, Урая за пределы региона – есть ещё один вариант: через Свердловскую область. Расстояние до границы со Свердловской областью меньше, но с той стороны тоже должна дорога прийти. В целом, чем больше выходов, тем больше активности и населения и бизнеса, это привлекательно всегда», – поделдилась своими рассуждаениями глава ХМАО.

Урай, служба информации

Урай. Другие новости 15.11.18

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