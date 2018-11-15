Губернатор Югры призвала мэров готовиться к реновации по типу Москвы

Глава Югры Наталья Комарова призвала глав муниципалитетов задуматься о проведении реновации по примеру Москвы. По словам губернатора, кроме балков, которые будут ликвидированы в течение года, в округе есть фонд аварийного жилья – сотни тысяч метров квадратных.

«Это актуальный вопрос для всех больших городов Югры, где одновременно возводилось большое количество жилья. Мы все равно скоро придем к тому, что надо будет решать эту задачу. И балки покажутся цветочками по сравнению с необходимостью приведения старого жилья в современный вид», – сказала на пресс-конференции 15 ноября Наталья Комарова. Она добавила, что пока в госпрограммах прямых решений и указаний по реновации нет, но при инициативе со стороны муниципалитетов правительство ХМАО готово рассматривать этот вопрос.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 15.11.18

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