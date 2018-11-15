Губернатор Комарова заявила, что готова сменить место работы в любую минуту

Наталья Комарова прокомментировала слухи о своей скорой отставке. Она сделала это в ходе большой пресс-конференции 15 ноября. «Вас сватают на другое место работы, постоянно отправляют в отставку. Как вы к этому относитесь?», – спросили журналисты в самом конце мероприятия.

«Спокойно отношусь, – сказала Комарова. – Поскольку, как вы сами заметили, это происходит постоянно. Можно уже было привыкнуть». Глава округа также отметила, что также спокойно и рационально она относится к месту работы чиновника, то, есть, по сути, к своей должности. «Я считаю, что каждый чиновник должен быть готов в любую минуту сменить место работы или уступить свое место другому человеку, – призналась Наталья Комарова. – Губернатор – это просто работа. Это не мечта. Я мечтаю быть врачом – это понятно. Я мечтаю быть губернатором – не понятно».

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 15.11.18

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