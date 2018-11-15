В Югре девушка-подросток пыталась зарезать старшую сестру

В Нягани девушка-подросток пыталась зарезать старшую сестру. Между родственницами произошла ссора на бытовой почве, в ходе которой несовершеннолетняя нанесла 19-летней сестре один удар ножом, причинив тяжкие телесные повреждения. Пострадавшая была госпитализирована и в настоящее время проходит лечение в больнице.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). «В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщили в СУ СКР по ХМАО. Там отметили, что в рамках расследования будет изучена обстановка и характер взаимоотношений внутри этой семьи, условия проживания и воспитания несовершеннолетней.

Нягань, служба информации

Нягань. Другие новости 15.11.18

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