Фонд развития Югры получит из бюджета 1,6 млрд рублей

Власти Югры выдадут «Фонду развития Ханты-Мансийского автономного округа» бюджетную субсидию в размере 1,6 млрд рублей. Как сообщили в правительстве, выплата предусмотрена окружной госпрограммой «Развитие промышленности, инноваций и туризма в ХМАО в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года».

На эти деньги фонд будет вести свою уставную деятельность в рамках поддержки субъектов, реализующих проекты в сфере обрабатывающей промышленности. В финансовый план фонда на 2018 год будут внесены изменения, согласно которым доходы организации составят чуть более 2 млрд рублей, а расходы – 520 млн рублей.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 15.11.18

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